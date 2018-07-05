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Роскомнадзор отправил запрос в "Яндекс" в связи с индексацией Google Docs

Общество
5 июля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В ночь на 5 июля в соцсетях обратили внимание на то, что "Яндекс" стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могли содержаться пароли и личные данные пользователей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор отправил запрос в компанию "Яндекс" после истории с отображением в поисковой выдаче "Яндекса" документов Google Docs. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

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"В связи с случившимся инцидентом РКН направил официальный запрос в компанию "Яндекс", - сообщили в Роскомнадзоре. - Дополнительные комментарии по данному вопросу будут опубликованы на сайте ведомства".

В ночь на 5 июля в соцсетях обратили внимание на то, что "Яндекс" стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могли содержаться пароли и личные данные пользователей.

В "Яндексе" при этом объяснили, что отображение содержания документов Google Docs в поисковой выдаче "Яндекса" не связано с особенностями работы поисковой системы. Поиск "Яндекса" индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем, напомнили в компании. После обращений пользователей специалисты "Яндекса" сообщили Google об этой проблеме.

Корпорация Google со своей стороны официально подтвердила, что только публичные документы сервиса индексируются поисковиками.

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