Роскомнадзор отправил запрос в "Яндекс" в связи с индексацией Google Docs

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор отправил запрос в компанию "Яндекс" после истории с отображением в поисковой выдаче "Яндекса" документов Google Docs. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"В связи с случившимся инцидентом РКН направил официальный запрос в компанию "Яндекс", - сообщили в Роскомнадзоре. - Дополнительные комментарии по данному вопросу будут опубликованы на сайте ведомства".

В ночь на 5 июля в соцсетях обратили внимание на то, что "Яндекс" стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могли содержаться пароли и личные данные пользователей.

В "Яндексе" при этом объяснили, что отображение содержания документов Google Docs в поисковой выдаче "Яндекса" не связано с особенностями работы поисковой системы. Поиск "Яндекса" индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем, напомнили в компании. После обращений пользователей специалисты "Яндекса" сообщили Google об этой проблеме.

Корпорация Google со своей стороны официально подтвердила, что только публичные документы сервиса индексируются поисковиками.