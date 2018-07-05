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Становление Норильска в фотографиях представят на выставке в Красноярске

Общество
5 июля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В частности, гости смогут увидеть уникальные фото из альбомов НКВД

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский Мультимедиа Арт Музей (МАММ), компания "Норникель" и Красноярский государственный художественный музей имени Сурикова представят в Красноярске выставку, посвященную становлению города Норильска. Об этом в четверг сообщается в материале пресс-службы компании "Норильский никель".

"Посетители выставки смогут проследить историю зарождения и развития одного из самых северных городов мира - Норильска, расположенного в трехстах километрах к северу от Полярного круга. Экспозиция покажет, как в 1920-х под руководством известного геолога Николая Урванцева стартовали геологические исследования рудных месторождений Таймыра, а в 1930-х началось строительство Норильского комбината - одно из самых масштабных и сложных проектов сталинской индустриализации", - говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть уникальные фотографии из альбомов НКВД из Государственного архива РФ, фотографии из собрания музея "Московский Дом фотографии", а также из архивов "Норникеля". На выставке представят снимки классика советского фоторепортажа Всеволода Тарасевича.

"Выставку МАММ и "Норникель" привезли в Красноярск в качестве подарка жителям края, приурочив ее к 65-летию города Норильска и дню компании. Экспозицию будут показывать с 13 июля по 5 августа 2018 года в Красноярском государственном художественном музее имени Сурикова.

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