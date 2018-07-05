Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ярославской области построят мусоросортировочный комплекс

Общество
5 июля, 20:05 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 5, июля. /ТАСС

Полуавтоматический мусоросортировочный комплекс поможет сократить объем захоронения отходов на полигоне и запустить процесс вторичной переработки мусора

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Мусоросортировочный комплекс построят на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Угличском районе Ярославской области. До 2019 года полигон будет полностью модернизирован, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В период до 2019 года будет проведена полная поэтапная модернизация полигона у деревни Селиваново. Общий объем финансирования проекта составит около 25 млн рублей. <…> Главным этапом реализации проекта станет размещение полуавтоматического мусоросортировочного комплекса", - говорится в сообщении.

Администрация Угличского муниципального района и ООО "Хартия" заключили концессионное соглашение сроком на восемь лет, в соответствии с которым будут вестись работы по модернизации полигона.

Полуавтоматический мусоросортировочный комплекс поможет сократить объем захоронения отходов на полигоне и запустить процесс вторичной переработки мусора. На переработку будут отбираться черные и цветные металлы, стекло, картон, бумага. Мощность сортировочного комплекса составит 40 тыс. тонн в год.

На полигоне уже проведены подготовительные строительные работы, оборудованы подъездные пути, а также проведены мероприятия по очистке обрывной канавы, препятствующей проникновению стоков в окружающую среду. Строители создадут на полигоне дезинфекционный барьер в виде бетонной ванны.

Площадь Угличского полигона составляет 5,2 гектара, он начал работать в 2008 году. В настоящий момент полигон заполнен на 26%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ярославская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
6
ЛНР: Донбасс по определению не обсуждает с Киевом введение военного положения на Украине
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости