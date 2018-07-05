В Ярославской области построят мусоросортировочный комплекс

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Мусоросортировочный комплекс построят на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Угличском районе Ярославской области. До 2019 года полигон будет полностью модернизирован, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В период до 2019 года будет проведена полная поэтапная модернизация полигона у деревни Селиваново. Общий объем финансирования проекта составит около 25 млн рублей. <…> Главным этапом реализации проекта станет размещение полуавтоматического мусоросортировочного комплекса", - говорится в сообщении.

Администрация Угличского муниципального района и ООО "Хартия" заключили концессионное соглашение сроком на восемь лет, в соответствии с которым будут вестись работы по модернизации полигона.

Полуавтоматический мусоросортировочный комплекс поможет сократить объем захоронения отходов на полигоне и запустить процесс вторичной переработки мусора. На переработку будут отбираться черные и цветные металлы, стекло, картон, бумага. Мощность сортировочного комплекса составит 40 тыс. тонн в год.

На полигоне уже проведены подготовительные строительные работы, оборудованы подъездные пути, а также проведены мероприятия по очистке обрывной канавы, препятствующей проникновению стоков в окружающую среду. Строители создадут на полигоне дезинфекционный барьер в виде бетонной ванны.

Площадь Угличского полигона составляет 5,2 гектара, он начал работать в 2008 году. В настоящий момент полигон заполнен на 26%.