В Курской области будет введен в эксплуатацию мусорный полигон

ТАСС, 5 июля. Власти Курской области введут в эксплуатацию мусорный полигон во Льгове, запуск которого ранее был под вопросом. Региональный оператор, который будет отвечать за полигон, уже выбран, сообщил ТАСС губернатор региона Александр Михайлов.

Ранее сообщалось, что во Льгове находится полигон, который не введен в эксплуатацию, но мусор там продолжают складировать, а за отсутствием вывоза - сжигают. При этом власти региона сообщали о планах рекультивировать полигон. В ходе "Прямой линии" волонтеры сообщили президенту РФ Владимиру Путину о том, что во Льгове мусор сваливают нелегально на уже закрытые территории свалки.

"Региональный оператор есть, все вопросы в организационном плане решены. [Полигон] будет", - сказал глава региона, не уточнив предполагаемые сроки запуска.

Михайлов отметил, что в Курской области также планируется построить мусороперерабатывающий завод.