Прирост турпотока за первое полугодие на Ставрополье составил 5%

ТАСС, 5 июля. Рост туристического потока в Ставропольском крае, несмотря на введение на территории Кавказских Минеральных Вод курортного сбора, составил 5% за первое полугодие. Об этом заявила в эфире телеканала ОТР заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"На сегодняшний день - мы собрали уже статистику за первое полугодие - в Ставропольском крае составил 5% прирост турпотока. В Краснодарском крае [рост турпотока составил] 3,5%. В Республике Крым прирост турпотока - 21%", - сказала Рухуллаева.

Замминистра отметила, что курортный сбор позволяет регионам, на территории которых действует эксперимент, освободить свои бюджеты от затрат на благоустройство. "Курортный сбор оплачивается только в местах размещения. Если вы приехали отдыхать в гостиницу, в санаторий - это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который вам оказывает услуги, то курортный сбор заплатить нужно. Опять же, если вы там прожили больше 24 часов", - добавила она.

По словам Рухуллаевой, тем, кто приехал на отдых или в гости к родственникам, не нужно платить курортный сбор. "Люди, которые постоянно проживают или имеют недвижимость, собственность, дома на территории эксперимента, платить курортный сбор не должны. И, как было сказано, больше 20 категорий льготников выделено, которые платить курортный сбор не должны", - пояснила замминистра.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартовал в двух регионах - Алтайском и Ставропольском краях, на территории Краснодарского края действие эксперимента начнется с 16 июля этого года, в Крыму - с 1 мая 2019 года. От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе несовершеннолетние, а также жители регионов.