СМИ: умер телеведущий RT America Эд Шульц

ТАСС, 5 июля. Американский телеведущий и политический комментатор Эд Шульц ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом в четверг сообщил онлайн-портал The Wrap.

По его данным, журналист скончался в Вашингтоне от естественных причин.

Как пишет газета The Hill, Шульц начал свою карьеру в городе Фарго (штат Северная Дакота). Впоследствии он стал работать на телеканале MSNBC, где стал ведущим передачи Ed Show. Шоу было закрыто в 2015 году.

В январе 2016 года Шульц стал телеведущим RT America - американского филиала российской телекомпании.