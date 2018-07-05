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СМИ: умер телеведущий RT America Эд Шульц

Общество
5 июля, 21:24 UTC+3

Ранее Шульц работал на телеканале MSNBC и вел передачу Ed Show

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ТАСС, 5 июля. Американский телеведущий и политический комментатор Эд Шульц ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом в четверг сообщил онлайн-портал The Wrap.

По его данным, журналист скончался в Вашингтоне от естественных причин.

Как пишет газета The Hill, Шульц начал свою карьеру в городе Фарго (штат Северная Дакота). Впоследствии он стал работать на телеканале MSNBC, где стал ведущим передачи Ed Show. Шоу было закрыто в 2015 году.

В январе 2016 года Шульц стал телеведущим RT America - американского филиала российской телекомпании.

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