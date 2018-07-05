В Праге стартовали международные празднования 115-летия Harley-Davidson

ПРАГА, 5 июля. /ТАСС/. Международные празднования по случаю 115-летия основания компании Harley-Davidson начались в четверг в Праге. Для участия в них в чешскую столицу на 60 тыс. мотоциклах легендарной американской марки прибыли 100 тыс. ее фанатов. Об этом сообщил журналистам их главный организатор, представитель пражского клуба Harley-Davidson Ярослав Вавржина.

"Прага в четверг заполнилась мотоциклами Harley-Davidson. Их в городе не менее 60 тыс. На них на праздник прибыли владельцы с родственниками или друзьями - более 100 тыс. человек", - подчеркнул Ярослав Вавржина.

В торжествах принимают участие владельцы Harley-Davidson из 77 стран. Наибольшее число участников прибыло из Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании. Представлены Россия, Украина, Китай, Индия. Прибыли американские мотоциклисты. Атлантический океан, кроме них, пересекли фанаты из Бразилии и Мексики.

Центром торжеств стал выставочный комплекс в пражском районе Голешовице. Прилегающие к нему улицы закрыты для движения автомобилей. Попасть на праздник можно только на мотоциклах или пешком. Парковка там также разрешена лишь для мотоциклов.

В течение четверга и предстоящих трех дней на территории выставочного комплекса проходят встречи фанатов Harley-Davidson. Для них устраиваются музыкальные концерты, на которых звучат хиты последних десятилетий, преимущественно - тяжелый рок. В субботу, как сообщил Ярослав Вавржина, по центру чешской столицы проследует многокилометровый мотокортеж, в состав которого включены четыре тысячи американских мотоциклов.

"Прага была выбрана центром международного праздника, потому что в столице Чехии действует старейший в мире клуб владельцев и поклонников Harley-Davidson. Ему исполнилось уже 90 лет", - подчеркнул Ярослав Вавржина.