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В США открыли доступ к 250 видеозаписям ядерных испытаний 50-х и 60-х годов

Общество
5 июля, 23:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, июля. /ТАСС

Видеозаписи разместила на своем канале в YouTube Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, которая занимается разработкой ядерного оружия

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 YouTube/Lawrence Livermore National Laboratory

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, занимающаяся разработкой американского ядерного оружия, в своем аккаунте в видеохостинге YouTube разместила более 250 видеозаписей ядерных испытаний, которые проводились в середине XX века. Как сообщил в четверг интернет-портал Motherboard, публикация этих видеосюжетов осуществлена в рамках программы оцифровки и изучения материалов, запечатлевших испытания по ряду программ.

Так, говорится в сообщении портала, среди видеосюжетов есть относящиеся к "Операции "Типот" (14 взрывов на полигоне в штате Невада в 1955 году), "Операции "Хардтэк-2" (серия из 37 ядерных взрывов на том же полигоне в 1958 году), а также "Операции "Доминик" (серия из 31 испытания общей мощностью 38 мегатонн в 1962 году в Тихом океане).

"Мы надеемся, что никогда не придется применять ядерное оружие, - приводит портал мнение сотрудника лаборатории Грега Спиггса. - Думаю, что если мы сохраним историю этих испытаний и продемонстрируем, насколько велика мощь этого оружия и на какие масштабные разрушения оно способно, то, возможно, люди не захотят использовать такое оружие".

За период с 1945 года по 1962 год США осуществили 210 ядерных испытаний. Ранее сотрудники Ливерморской лаборатории уже рассекретили часть таких видеосюжетов.

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