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Медведев на совещании обсудит план мероприятий Десятилетия детства

Общество
6 июля, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

План мероприятий был подготовлен Министерством труда и социальной защиты

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу соберет совещание, чтобы обсудить план основных мероприятий Десятилетия детства.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в совещании примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В мае 2017 глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. На нынешнем совещании будут обсуждаться основные мероприятия Десятилетия детства до 2020 года. Их план готовило Министерство труда и социальной защиты.

Как ранее сообщал глава ведомства Максим Топилин, в проект плана были включены мероприятия из пакета демографических мер, предложенных президентом России, идеи, направленные на развитие индустрии детского туризма и отдыха.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна Васильева, Ольга Юрьевна Топилин, Максим Анатольевич Путин, Владимир Владимирович Голикова, Татьяна Алексеевна Скворцова, Вероника Игоревна Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич Мединский, Владимир Ростиславович
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