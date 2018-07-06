"Горная школа" соберет в Забайкалье молодых горняков из 11 регионов России

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Всероссийский молодежный научно-практический форум "Горная школа" откроется в пятницу в Забайкальском крае. До 10 июля в занятиях школы будут участвовать молодые горняки из 11 регионов России, сообщил журналистам заместитель главы минобразования края Евгений Егоров.

"Научно-практический форум "Горная школа" будет проходить в пригороде Читы до 10 июля. Для участия в нем в Забайкалье приехали около 300 молодых горняков из регионов Сибири, Дальнего Востока, Урала и европейской части России ", - сказал Егоров.

Одним из организаторов форума выступает фонд "Надежная смена". По словам его директора Артема Королева, участники "Горной школы" будут разбиты на 18 команд по 15 человек в каждой. Эти команды представят "Сибирскую угольную энергетическую компанию" (СУЭК), "Норникель", "Росатом", "Еврохим", Новолипецкий металлургический комбинат, а также Забайкальский горный колледж.

"Горная школа" проводится в седьмой раз, и самое большое представительство на ней традиционно у СУЭК, от этой компании и ее филиалов участвуют десять команд из семи регионов страны. "В СУЭК трудятся более 30 тыс. работников, треть из них - это молодые специалисты. Из них только около 600 человек участвовали в "Горной школе" - всего 3% молодых сотрудников. Но мы обратили внимание, что среди этих ребят сократилась текучесть кадров, а их карьерные возможности увеличились", - отметил начальник управления привлечения и развития персонала СУЭК Анатолий Фомин.

Занятия с молодыми людьми будут проводить представители горнодобывающих компаний, федеральных и региональных властей, вузов, общественных и научных организаций - всего более 40 человек. Задачи "Горной школы" - развитие личностного и профессионального потенциала молодых горняков, формирование кадрового резерва и популяризация отрасли.

За годы проведения "Горной школы" в ее работе участвовали свыше 1,5 тыс. молодых специалистов из 25 регионов России.