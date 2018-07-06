Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Горная школа" соберет в Забайкалье молодых горняков из 11 регионов России

Общество
6 июля, 0:16 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 6, июля. /ТАСС

В форуме примут участие около 300 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Всероссийский молодежный научно-практический форум "Горная школа" откроется в пятницу в Забайкальском крае. До 10 июля в занятиях школы будут участвовать молодые горняки из 11 регионов России, сообщил журналистам заместитель главы минобразования края Евгений Егоров.

"Научно-практический форум "Горная школа" будет проходить в пригороде Читы до 10 июля. Для участия в нем в Забайкалье приехали около 300 молодых горняков из регионов Сибири, Дальнего Востока, Урала и европейской части России ", - сказал Егоров.

Одним из организаторов форума выступает фонд "Надежная смена". По словам его директора Артема Королева, участники "Горной школы" будут разбиты на 18 команд по 15 человек в каждой. Эти команды представят "Сибирскую угольную энергетическую компанию" (СУЭК), "Норникель", "Росатом", "Еврохим", Новолипецкий металлургический комбинат, а также Забайкальский горный колледж.

"Горная школа" проводится в седьмой раз, и самое большое представительство на ней традиционно у СУЭК, от этой компании и ее филиалов участвуют десять команд из семи регионов страны. "В СУЭК трудятся более 30 тыс. работников, треть из них - это молодые специалисты. Из них только около 600 человек участвовали в "Горной школе" - всего 3% молодых сотрудников. Но мы обратили внимание, что среди этих ребят сократилась текучесть кадров, а их карьерные возможности увеличились", - отметил начальник управления привлечения и развития персонала СУЭК Анатолий Фомин.

Занятия с молодыми людьми будут проводить представители горнодобывающих компаний, федеральных и региональных властей, вузов, общественных и научных организаций - всего более 40 человек. Задачи "Горной школы" - развитие личностного и профессионального потенциала молодых горняков, формирование кадрового резерва и популяризация отрасли.

За годы проведения "Горной школы" в ее работе участвовали свыше 1,5 тыс. молодых специалистов из 25 регионов России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Забайкальский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
3
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
4
СМИ: спасатели приостановили поиски пропавших во время кораблекрушения на Пхукете
5
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
6
В России завершается разработка многоцелевых дальних беспилотников
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости