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Bloomberg: Илон Маск хочет помочь властям Таиланда в спасении школьников из пещеры

Общество
6 июля, 0:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, июля. /ТАСС

Сообщается, что в спасательной операции могут быть задействованы компании Boring Company и Tesla

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Илон Маск

Илон Маск

© AP Photo/Francois Mori, File

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Представители американского предпринимателя Илона Маска ведут переговоры с властями Таиланда по поводу возможности оказания помощи в спасении 12 школьников из футбольной команды и их тренера, которых обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его данным, компании, принадлежащие Маску, готовы оказать посильную помощь в эвакуации. В частности, рассматривается возможность использования техники бурильной компании Boring Company, в том числе для откачки воды. Кроме того, компания Tesla может предоставить производимые ею энергобатареи высокой мощности.

Примут ли предложение таиландские власти, пока неизвестно, отмечает издание. В прошлом году Tesla оказывала помощь в восстановлении инфраструктуры островному государству Пуэрто-Рико, которому был нанесен серьезный ущерб из-за ураганов.

Сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг в Таиланде мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру, которые несколькими днями ранее пропали на прогулке. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где смогли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.

Спасатели рассматривали вариант извлечения школьников и тренера, пробурив в поверхности пещеры отверстия. Специалисты уже наметили 13 отверстий, три из них пробурили, однако самое протяженное из них получилось глубиной 400 м, но до необходимого места спасателям так и не удалось добраться.

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