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"Известия": Минтруд пересмотрит набор продуктов потребительской корзины к 2021 году

Общество
6 июля, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Рекомендации ведомства предусматривают значительное увеличение потребления фруктов и овощей, что, по оценкам экспертов, может привести к подорожанию потребительской корзины до 30%

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минтруд планирует поменять состав потребительской корзины россиян к 2021 году. Министерство пересмотрит набор продуктов в соответствии с нормами здорового питания, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на доклад Минтруда для правительства.

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В нынешней потребительской корзине на трудоспособного человека в год отводится 126 кг круп и мучного, 58 кг мяса, 290 кг молочных продуктов, 114 кг и 60 кг овощей и фруктов. Для детей и пенсионеров эти нормы ниже на 20-30%.

Рекомендации Минтруда предусматривают сокращение количества круп и мучного и значительное увеличение фруктов, овощей и других продуктов.

Издание отмечает, что, по оценкам экспертов, может произойти подорожание потребительской корзины до 30% из-за увеличения количества свежей продукции, цены на которую отличаются в сезон и вне сезона.

"Известия" напомнили, что нынешний состав корзины не менялся с 2013 года, а по закону власти должны пересматривать его раз в пять лет. На основе потребительской корзины высчитывается прожиточный минимум населения. В прошлом году Минтруд приступил к повышению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, и установление нового состава корзины было решено отложить до 2021 года.

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