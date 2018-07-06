СМИ: Facebook планирует запустить реалити-шоу с Криштиану Роналду

ТАСС, 6 июля. Социальная сеть Facebook планирует запустить новое реалити-шоу с португальским футболистом Криштиану Роналду. Об этом в четверг сообщил журнал Variety.

По его данным, в настоящий момент переговоры между соцсетью и спортсменом о запуске документального проекта на стримминговой платформе Facebook Watch находятся на ранней стадии. Однако корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около $10 млн за 13 эпизодов с участием игрока мадридского "Реала".

Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом в социальной сети Facebook. Его аккаунт насчитывает более 120 млн подписчиков.

Футболист выступает за мадридский "Реал" с 2009 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны. Также вместе с командой португалец четыре раза побеждал в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза - в Суперкубке УЕФА и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.