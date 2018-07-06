Путин и Медведев поздравили Назарбаева с днем рождения и 20-летием Астаны

АСТАНА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю 20-летия Астаны и дня рождения лидера Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы Казахстана.

Президент РФ выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Астаной и Москвой, а также расширении продуктивного взаимодействия Казахстана и России в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ и других международных структур, говорится в сообщении.

"Своей деятельностью на посту главы государства вы снискали заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет. Сформулированные вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте. Искренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов", - приводит слова Путина пресс-служба президента Казахстана.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев также направил поздравительную телеграмму Назарбаеву, в которой отметил личный вклад президента Казахстана в укрепление отношений дружбы, добрососедства и союзничества, связывающих два государства.

"Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях. Убежден, что активная партнерская работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации и углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - отмечается в телеграмме российского премьера.