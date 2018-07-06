Власти Рио-де-Жанейро запретили барам использовать пластиковые трубочки для коктейлей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. Мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла подписал в четверг закон, который запрещает местным барам и ресторанам подавать напитки с пластиковыми трубочками, сообщает газета Globo.

За нарушение этого правила заведениям общепита будет грозить штраф в размере до 3 тыс. реалов (около $770). При повторном правонарушении сумма административного взыскания возрастет до 6 тыс. реалов ($1540). Вместо пластика барам и ресторанам предлагается использовать трубочки, которыми можно воспользоваться многократно или которые были сделаны из подверженных биодеградации материалов (то есть легче разлагаются). Рио-де-Жанейро стал первым городом Бразилии, в котором принят подобный закон.

Кроме того, в мае Законодательная ассамблея штата Рио-де-Жанейро одобрила во втором и окончательном чтении законопроект, который запрещает местным супермаркетам бесплатно выдавать покупателям одноразовые полиэтиленовые пакеты. Документ вступит в силу, если его подпишет губернатор региона Луис Фернанду Пезау.

С 2009 года в штате Рио-де-Жанейро уже действует закон, который призван стимулировать отказ от пластиковых пакетов. Согласно тексту этого документа, торговые предприятия обязаны предоставлять скидку клиентам, которые складывают покупки в собственные сумки. Однако размер этой скидки составляет лишь 0,03 бразильских реала ($0,0086) на каждые пять приобретенных товаров. Так как речь идет о незначительной сумме, жители Рио-де-Жанейро чаще всего не пользуются предлагаемой возможностью, а многие даже не знают о ней.

Полиэтиленовые пакеты являются не только одним из самых распространенных, но и одним из самых стойких видов мусора - в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно этот влияет на морскую фауну - по данным международной экологической организации "Гринпис", пластик составляет свыше 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибает свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч животных.