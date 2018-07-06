Обсуждение пенсионной реформы в Госдуме начнется в осеннюю сессию

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста участниками специально создаваемой в Госдуме РФ рабочей группы начнется в осеннюю сессию. Об этом ТАСС в пятницу сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал.

В Госдуме сейчас формируется рабочая группа для обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста.

"В осеннюю сессию Госдумы [начнет работать].<...> Я думаю, туда войдут все, мы - ключевые [комитет Госдумы по охране здоровья]", - сказал Фургал. Он добавил, что законопроект будет обсуждаться с участием медиков.

Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.