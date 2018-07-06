Еще 50 инновационных поездов "Москва" запустят в столичном метро до конца года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен запустит еще 50 составов нового поколения "Москва" до конца 2018 года. Инновационные поезда появятся на Филевской, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"До конца года Московский метрополитен получит и запустит еще 50 составов нового поколения "Москва". В первом полугодии уже поступили 19 инновационных поездов: три состава для Филевской линии, 16 - для Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской. Таким образом, всего до конца 2018 года в метро появится 69 новых поездов "Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда для Филевской линии дорабатывали специально для движения по открытым участкам путей, поскольку семь из 13 станций этой линии построены на поверхности земли. В головных вагонах составов часть сидений развернули поперек, чтобы пассажиры могли смотреть в окна. В остальных вагонах некоторые кресла сделали складными, чтобы большее количество пассажиров помещалось в поезде. Кроме того, кожаную обивку сидений заменили на тканевую, а для навигации установили яркие дисплеи, информация на которых видна даже на солнце.

"Модернизированный поезд "Москва" унаследовал от составов первой модификации все ключевые преимущества: удобный сквозной проход через все вагоны и расширенные до 1,4 метра дверные проемы. На стенах остались USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные интерактивные мониторы, с помощью которых пассажиры могут найти нужные станции на схеме метро, проложить оптимальный маршрут и рассчитать время поездки", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В новых составах установили современную систему кондиционирования и отопления для обеспечения комфортной поездки. Освещаются вагоны светодиодными светильниками, которые излучают холодный свет утром, а ближе к вечеру - теплый. Также в головных вагонах установлены специальные площадки с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации инвалидных кресел.

Первый поезд российского производства "Москва" вышел в рейс 14 апреля 2017. Сейчас в метро работают уже более 50 инновационных составов. Их главные особенности - широкий дверной проем, улучшенный и более вместительный салон и сквозной проход через все вагоны.