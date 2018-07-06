Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еще 50 инновационных поездов "Москва" запустят в столичном метро до конца года

Общество
6 июля, 9:43 UTC+3

Новые составы будут курсировать на Филевской, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен запустит еще 50 составов нового поколения "Москва" до конца 2018 года. Инновационные поезда появятся на Филевской, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"До конца года Московский метрополитен получит и запустит еще 50 составов нового поколения "Москва". В первом полугодии уже поступили 19 инновационных поездов: три состава для Филевской линии, 16 - для Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской. Таким образом, всего до конца 2018 года в метро появится 69 новых поездов "Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда для Филевской линии дорабатывали специально для движения по открытым участкам путей, поскольку семь из 13 станций этой линии построены на поверхности земли. В головных вагонах составов часть сидений развернули поперек, чтобы пассажиры могли смотреть в окна. В остальных вагонах некоторые кресла сделали складными, чтобы большее количество пассажиров помещалось в поезде. Кроме того, кожаную обивку сидений заменили на тканевую, а для навигации установили яркие дисплеи, информация на которых видна даже на солнце.

"Модернизированный поезд "Москва" унаследовал от составов первой модификации все ключевые преимущества: удобный сквозной проход через все вагоны и расширенные до 1,4 метра дверные проемы. На стенах остались USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные интерактивные мониторы, с помощью которых пассажиры могут найти нужные станции на схеме метро, проложить оптимальный маршрут и рассчитать время поездки", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В новых составах установили современную систему кондиционирования и отопления для обеспечения комфортной поездки. Освещаются вагоны светодиодными светильниками, которые излучают холодный свет утром, а ближе к вечеру - теплый. Также в головных вагонах установлены специальные площадки с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации инвалидных кресел.

Первый поезд российского производства "Москва" вышел в рейс 14 апреля 2017. Сейчас в метро работают уже более 50 инновационных составов. Их главные особенности - широкий дверной проем, улучшенный и более вместительный салон и сквозной проход через все вагоны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
4
Польский МиГ-29 разбился в окрестностях Пасленка
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
7
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ТАСС в
ВКонтакте
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!