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Российская государственная библиотека закрыта до 22 июля

Общество
6 июля, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам представителя РГБ, закрытие связано с предписанием органов пожарной безопасности

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Читальные залы Российской государственной библиотеки (РГБ) закрыты до 22 июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь РГБ.

По ее словам, библиотеку закрыли "в связи с предписанием органов пожарной безопасности". "Это, конечно, не значит, что был пожар или его угроза - просто сочли, что мы не соответствуем некоторым современным пожарным нормам (все-таки здание проектировалось ещё до войны) и нам предписано устранить нарушения в указанный срок", - сказала собеседница агентства.

Как указано на официальном сайте библиотеки, читальные залы РГБ, находящиеся в главном здании библиотеки, а также читальный зал отдела литературы по библиотековедению и читальные залы Центра восточной литературы будут закрыты до 22 июля.

Отмечается, что при этом будут доступны фонды отделов, расположенные в Доме Пашкова РГБ, также в доступе будет фонд отдела РГБ в Еврейском музее и Центре толерантности. Сохранится доступ и к фондам отдела диссертаций и отдела газет, находящихся в Химкинском комплексе РГБ.

Кроме того, в этот период для читателей РГБ останется доступна запись в библиотеку. "Читательский билет можно будет получить в комплексе РГБ в Химках и в отделе РГБ в Еврейском музее и Центре толерантности", - говорится на сайте. Также сохранится доступ к электронным ресурсам РГБ. Отмечается, что выставочные площадки в Доме Пашкова и в Ивановском зале работают по обычному графику.

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