Арбитражный суд Удмуртии прекратил дело о банкротстве Камбарского машзавода

ИЖЕВСК, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Удмуртии прекратил производство по делу о банкротстве в отношении Камбарского машиностроительного завода в связи с погашением задолженности, сообщает корр. ТАСС.

"Арбитражный суд Удмуртской Республики определил: в введении наблюдения в отношении ООО "Камабарский машиностроительный завод" отказать, производство по делу о банкротстве, возбужденному по заявлению Федеральной налоговой службы, прекратить, взыскать с ООО "Камбарский машиностроительный завод" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 тыс. рублей", - зачитала свое решение судья Валентина Бармина.

Во время судебного заседания представитель управления ФНС России по Удмуртской республике Валерия Колесник заявила, что "Камбарский машиностроительный завод" погасил задолженность. "Была произведена оплата задолженности, предъявленной ООО "Камбарский машиностроительный завод" на общую сумму 25 млн 22 тыс. 959 рублей 93 копейки, в том числе по налогам - 23 млн 870 тыс. 299 руб. 42 копейки", - сказала она.

Представитель ФНС пояснила, что сумма задолженности предприятия в настоящий момент составляет около 1 млн 457 тыс. рублей, в том числе по налогу - более 163 тыс. рублей, текущая задолженность завода по состоянию на 29 июня оценивается на сумму чуть более 547 тыс. рублей

Ранее сообщалось, что заявление о признании должника банкротом было подано в конце мая. Сумма исковых требований составляла более 30,6 млн рублей. Камбарский машиностроительный завод расположен в городе Камбарке в Удмуртии. Основным видом деятельности является производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава.