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Facebook заблокировала выдержку из Декларации независимости США за разжигание ненависти

Общество
6 июля, 10:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Автоматизированная система соцсети среагировала на фразу о "безжалостных дикарях-индейцах", сообщает CNN

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© AP Photo/Thibault Camus

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Автоматизированные системы Facebook по ошибке посчитали разжигающим ненависть сообщение, в котором приводилась цитата из Декларации независимости США, и удалили его.

Об этом говорится в материале телеканала CNN, опубликованном в четверг.

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Серия выдержек из документа была опубликована в учетной записи техасской газеты Liberty County Vindicator по случаю Дня независимости США, который отмечают в стране 4 июля. Одно из десяти сообщений с цитатами было удалено системами соцсети. Издание было уведомлено о том, что ее публикация нарушила запрет на размещение материалов, разжигающих ненависть.

Как отметили сотрудники газеты, позже представители Facebook осознали ошибку и принесли извинения. Редактор издания Кейси Стиннет пояснил, что, по всей видимости, выдержка из Декларации независимости была ошибочно признана ксенофобской, поскольку в ней говорится о "безжалостных дикарях-индейцах".

"Удаление сообщения было произведено в автоматическом режиме, - полагает Стиннет. - Если бы сотрудник Facebook проверил его, то, без сомнения, оно бы прошло".

Декларация независимости была утверждена Конгрессом 4 июля 1776 года. Автор первоначального текста - Томас Джефферсон (1743-1826), впоследствии третий президент США. 6 июля текст документа был опубликован, 8 июля состоялось его первое публичное чтение.

Позднее была создана каллиграфическая копия первоначального печатного варианта Декларации. 2 августа 1776 года этот рукописный текст был подписан представителями 13 колоний. Официальное название документа "Единодушная декларация тринадцати Соединенных Штатов Америки".

В Декларации независимости впервые в истории был закреплен принцип народного суверенитета как основы государственного устройства. В ней были провозглашены основные идеи демократии - равенство людей, их "неотъемлемые права, среди которых право на жизнь, свободу и на стремление к счастью".

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