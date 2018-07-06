В Сочи сотрудники Росгвардии спасли туристов, унесенных в открытое море

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росгвардейцы спасли в Сочи туристов, которых унесло в открытое море. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, были спасены шесть человек, в том числе ребенок.

"Во время патрулирования акватории Черного моря экипаж патрульно-спасательного катера Росгвардии в составе мичманов Максима Толмасова, Дениса Туманова и матроса Александра Полуфакина обратил внимание на гидроцикл с прикрепленным к нему надувным плавсредством, на котором были люди. Оба плавсредства находились на расстоянии 800 м от береговой линии, их уносило в открытое море. Водителя водного мотоцикла не было. Росгвардейцы решили подойти поближе, чтобы уточнить необходимость оказания помощи", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, гидроцикл пришел в неисправность из-за того, что трос попал в водомет. Водитель аквабайка пытался самостоятельно устранить поломку, но попытки оказались тщетными.

"Военнослужащими роты патрульных катеров Росгвардии было принято решение отбуксировать плавательные средства к берегу. На малом ходу все шесть человек, включая ребенка, были доставлены в целости и сохранности. После этого росгвардейцы продолжили выполнять задачи по обеспечению охраны общественного порядка в акватории Черного моря", - отметили в пресс-слкжбе.