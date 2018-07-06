Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сочи сотрудники Росгвардии спасли туристов, унесенных в открытое море

Общество
6 июля, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Экипаж патрульно-спасательного катера обнаружил в 800 м от берега неисправный гидроцикл с прикрепленным к нему надувным плавсредством

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росгвардейцы спасли в Сочи туристов, которых унесло в открытое море. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, были спасены шесть человек, в том числе ребенок.

"Во время патрулирования акватории Черного моря экипаж патрульно-спасательного катера Росгвардии в составе мичманов Максима Толмасова, Дениса Туманова и матроса Александра Полуфакина обратил внимание на гидроцикл с прикрепленным к нему надувным плавсредством, на котором были люди. Оба плавсредства находились на расстоянии 800 м от береговой линии, их уносило в открытое море. Водителя водного мотоцикла не было. Росгвардейцы решили подойти поближе, чтобы уточнить необходимость оказания помощи", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, гидроцикл пришел в неисправность из-за того, что трос попал в водомет. Водитель аквабайка пытался самостоятельно устранить поломку, но попытки оказались тщетными.

"Военнослужащими роты патрульных катеров Росгвардии было принято решение отбуксировать плавательные средства к берегу. На малом ходу все шесть человек, включая ребенка, были доставлены в целости и сохранности. После этого росгвардейцы продолжили выполнять задачи по обеспечению охраны общественного порядка в акватории Черного моря", - отметили в пресс-слкжбе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
4
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
Польский МиГ-29 разбился в окрестностях Пасленка
7
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ТАСС в
ВКонтакте
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!