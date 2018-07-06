Тариф ОМС на лечение онкологии в регионах вырастет в три раза

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Существенный трансферт средств на обеспечение онкологической программы позволит обеспечить постепенный рост тарифов ОМС на лечение онкологии в регионах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами о ходе разработки нацпроектов в социальной сфере.

"В рамках онкологической программы предусмотрен существенный трансферт в бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования по… постепенному увеличению в течение шести лет… тарифа по оказанию онкологической помощи. Причём рост тарифа достаточно большой, в три раза", - отметила Голикова.

Она также сообщила, что в части национального проекта по здравоохранению объём его финансирования оценивается на настоящий момент в чуть более 1,5 трлн рублей.

Голикова также сообщила, что дефицит территориальных программ здравоохранения в 2018 году составит почти 66 млрд рублей.

"Дефицит территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи составляет по 2018 году 65,9 млрд рублей", - сказала она.