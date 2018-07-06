Нарушенное из-за паводка газоснабжение в КБР почти полностью восстановлено

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты вернули газ почти всем потребителям, пострадавшим от подтопления в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), без газоснабжения остается 31 абонент. Об этом сообщатся на сайте Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось о 1,5 тыс. абонентов, оставшихся без газа в результате подтопления газопровода.

"Шестого июля по состоянию на 08:30 без газоснабжения остается 31 абонент", - говорится в сообщении.

В результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан в Кабардино-Балкарской Республике произошло подтопление автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. В результате подтопления прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС. Из-за подтопления надземного газопровода газоснабжение было нарушено у 1,5 тыс. абонентов.