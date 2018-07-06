Греф сообщил о хакерской атаке на центр нейрохирургии в Тюмени

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты Сбербанка по кибербезопасности остановили кибератаку на Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени после обращения главврача учреждения Альберта Суфианова. Атака хакеров на центр произошла во время операции на головном мозге 13-летней девочки, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности.

"Мне написал профессор Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Он рассказал ситуацию, которая случилась у него на днях. Он делал операцию, очень сложную, 13-летней девочке на головном мозге. И в середине этой операции клинический центр подвергся кибератаке и все компьютерные системы, все приборы, которые сопровождали операцию, были отключены. Благо, что это очень опытный человек, он заслуженный профессор и они вручную, собрав все усилия коллег, сумели довести операцию до конца фактически без показаний приборов. И он обратился в Сбербанк, наши специалисты вылетели, провели дешифровку вируса, восстановили работоспособность систем", - сказал Греф.

Он отметил, что целью хакеров были деньги. Злоумышленники шантажировали больницу при помощи вируса под названием Пурген, уточнил глава Сбербанка.