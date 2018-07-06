Путин: иностранные фанаты через соцсети разрушили многие стереотипы о России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что иностранным болельщикам удалось посредством соцсетей разрушить многие стереотипы о России. Об этом он заявил на встрече с легендами мирового футбола.

"Так называемые народные журналисты, те люди, которые работают в социальных сетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули", - подчеркнул президент.

Путин отметил доброжелательное отношение к иностранным фанатам со стороны россиян. "Фанаты из разных стран ведут себя по-разному, но наши любители футбола воспринимают тех, кто приехал к нам поболеть за свои команды, как друзей из общей футбольной семьи, поэтому и стараются сделать все для того, чтобы наши гости почувствовали себя в России как дома", - подчеркнул глава государства. По его словам, иностранные гости имеют возможность познакомиться с культурой и традициями разных народов России. Путин выразил уверенность, что большинство иностранцев увезут из России добрые чувства и воспоминания.

Президент отметил, что десятки тысяч приехавших на ЧМ болельщиков создают особую атмосферу праздника и доверия.