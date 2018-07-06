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СМИ: подозреваемую в убийстве младенцев британскую медсестру освободили под залог

Общество
6 июля, 12:25 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

По данным агентства, ей является 28-летняя Люси Летби

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ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Британская медсестра, подозреваемая в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще шестерых, была отпущена под залог. Об этом в пятницу сообщило агентство Рress Association со ссылкой на полицию графства Чешир.

По данным агентства, подозреваемой является 28-летняя Люси Летби, которая была задержана во вторник. Полицейские продолжают проводить расследование обстоятельств гибели новорожденных в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital.

Следствие в общей сложности изучает 17 летальных исходов у младенцев в период с марта 2015 по июль 2016 года, а также 15 случаев, когда у детей была выявлена острая сосудистая недостаточность.

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