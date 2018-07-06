Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яровая считает, что к лишению подростков свободы нужно прибегать в исключительных случаях

Общество
6 июля, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы считает необходимым вкладывать больше средств в профилактику правонарушений, чем в последующую социализацию бывших заключенных

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госдума подготовит законопроект о приоритете назначения мер принудительного воспитательного характера в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение; проект предусматривает лишение свободы только в исключительных случаях. Об этом сообщила в пятницу на заседании президиума Совета законодателей вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Нужно переформатировать позиции возможного назначения мер принудительного воспитательного характера на другую логику: обязательное назначение мер принудительного воспитательного характера. И только в исключительных случаях, если суд и следователь докажут, что эти меры не эффективны, только тогда прибегать к уголовному наказанию и уж тем более лишению свободы", - сказала Яровая.

"Мы подготовим серьезные изменения в закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних и изменения в уголовное законодательство", - добавила она.

По ее мнению, необходимо переориентировать затраты государства: вкладывать больше средств в профилактику правонарушений, а не в последующую социализацию бывших заключенных.

Она рассказала, что Госдума организовала большую работу с ведущими вузами России, провела конкурс с привлечением молодых юристов к исследованию темы: какие альтернативные нормы принудительного воспитания могли бы быть применены в отношении несовершеннолетних, впервые совершивших преступление небольшой и средней тяжести. "Сегодня 6,5 тыс. несовершеннолетних ребят, которых ежегодно мы рассматриваем как те субъекты, которые нужно ресоциализировать. А мы предлагаем по-другому смотреть: нужно сделать так, чтобы мы им дали новый шанс. Чтобы они у нас не попадали в места лишения свободы", - предложила Яровая.

Она подчеркнула, что если человек попадает в юном возрасте в места лишения свободы, то после освобождения "государство и семья уже практически не могут вернуть его в нормальный социальный статус", велика вероятность рецидива.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
6
Секта "Аум Синрикё". Досье
7
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!