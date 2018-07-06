Яровая считает, что к лишению подростков свободы нужно прибегать в исключительных случаях

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госдума подготовит законопроект о приоритете назначения мер принудительного воспитательного характера в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение; проект предусматривает лишение свободы только в исключительных случаях. Об этом сообщила в пятницу на заседании президиума Совета законодателей вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Нужно переформатировать позиции возможного назначения мер принудительного воспитательного характера на другую логику: обязательное назначение мер принудительного воспитательного характера. И только в исключительных случаях, если суд и следователь докажут, что эти меры не эффективны, только тогда прибегать к уголовному наказанию и уж тем более лишению свободы", - сказала Яровая.

"Мы подготовим серьезные изменения в закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних и изменения в уголовное законодательство", - добавила она.

По ее мнению, необходимо переориентировать затраты государства: вкладывать больше средств в профилактику правонарушений, а не в последующую социализацию бывших заключенных.

Она рассказала, что Госдума организовала большую работу с ведущими вузами России, провела конкурс с привлечением молодых юристов к исследованию темы: какие альтернативные нормы принудительного воспитания могли бы быть применены в отношении несовершеннолетних, впервые совершивших преступление небольшой и средней тяжести. "Сегодня 6,5 тыс. несовершеннолетних ребят, которых ежегодно мы рассматриваем как те субъекты, которые нужно ресоциализировать. А мы предлагаем по-другому смотреть: нужно сделать так, чтобы мы им дали новый шанс. Чтобы они у нас не попадали в места лишения свободы", - предложила Яровая.

Она подчеркнула, что если человек попадает в юном возрасте в места лишения свободы, то после освобождения "государство и семья уже практически не могут вернуть его в нормальный социальный статус", велика вероятность рецидива.