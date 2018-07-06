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NYT: расходы на содержание ребенка стали главной причиной снижения рождаемости в США

Общество
6 июля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В стране второй год подряд фиксируется рекордно низкий уровень рождаемости

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ТАСС, 6 июля. Нехватка средств - главная причина продолжающегося в США снижения уровня рождаемости. Об этом сообщила в четверг газета New York Times, обнародовавшая данные исследования, проведенного по ее заказу компанией Morning Consult.

Согласно опросу, 64% молодых людей в стране хотели бы иметь детей или имели бы их больше, но не могут себе этого позволить по материальным причинам.

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В качестве одной из важнейших причин нежелания иметь детей 49% опрошенных назвали "тревогу об экономическом состоянии". В 43% случаев говорилось о желании обретения финансовой стабильности, побуждающем пары повременить с потомством, 39% респондентов ссылались на отсутствие в США гарантированного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Вследствие этих и других причин, как отметило издание, в стране второй год подряд фиксируется рекордно низкий уровень рождаемости - 60,2 ребенка на тысячу женщин детородного возраста в 2017 году.

Снижение рождаемости, напоминает газета, наблюдается в США с начала экономической депрессии 2008 года, социологи ожидали оживления естественного прироста населения с улучшением экономической ситуации, однако этого не произошло - экономика вновь на подъеме, а проявившаяся десять лет назад негативная тенденция в области народонаселения сохраняется и даже усиливается. Оказалось, что общего улучшения экономических показателей недостаточно, многие, особенно молодые люди, не ощутили улучшений на себе. 23% участников опроса заявили, что они не могут позволить себе собственного жилья, 13% молодых людей сказали, что им предстоит еще не один год погашать долги за полученное образование.

Еще одним материальным фактором, сдерживающим рождаемость в США, является, по оценкам авторов исследования, так называемый налог на мам - даже вернувшись после рождения ребенка на прежнее рабочее место, женщина, как правило, теряет в заработке, не говоря уже о карьерных перспективах. Это вынуждает амбициозных женщин откладывать на будущее рождение ребенка, а то и вовсе от этого отказываться.

Всего в опросе приняли участие 1858 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет.

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