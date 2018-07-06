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ГИБДД будет информировать Минобороны о ДТП с участием военнослужащих

Общество
6 июля, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В ГИБДД отметили, что принятый протокол облегчит порядок взаимодействия между Госавтоинспекцией и органами военной полиции на всех уровнях

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция МВД России в рамках подписанного протокола с Министерством обороны будет предоставлять в оборонное ведомство информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием военнослужащих, а также с их транспортом. Как сообщили ТАСС в ГИБДД, отвечая на соответствующий запрос агентства, стороны договорились также о взаимодействии в организации и проведении международных и общероссийских мероприятий по безопасности дорожного движения.

"Госавтоинспекция будет предоставлять в Главное управление военной полиции Минобороны, а также в региональные и территориальные подразделения военной автомобильной инспекции сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием военнослужащих и транспортных средств вооруженных сил", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам представителя ГИБДД, принятый протокол существенно облегчает порядок взаимодействия между Госавтоинспекцией и органами военной полиции на всех уровнях.

"Основными направлениями совместной работы сотрудников органов внутренних дел и военных полицейских определены нормотворческая деятельность, профилактические и практические мероприятия, нацеленные на выполнение задач стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, - подчеркнули в Госавтоинспекции.

В целях более эффективной профилактики детского дорожно-транспортного травматизма принято решение создать при поддержке Госавтоинспекции отряды юных инспекторов движения в суворовских и нахимовских училищах, кадетских корпусах и военно-музыкальном училище Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что ГИБДД и представители Главного управления военной полиции Минобороны РФ подписали протокол о взаимодействии, касающийся обеспечения безопасности на дорогах.

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