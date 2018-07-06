На Кавказе планируют полностью восстановить ареал обитания переднеазиатского леопарда

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа, который ведет программу по восстановлению численности переднеазиатского леопарда в России, планируют в течение нескольких лет выпустить в дикую природу животных в пяти регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом в пятницу журналистам сообщила гендиректор центра Рената Шюшайте.

Специалисты, как рассказала Шюшайте, ведут подготовку четырех особей леопарда, которые могут быть выпущены на волю уже до конца июля. "На леопардов буквально вчера надеты ошейники, которые будут тестироваться в течение двух недель", - сказала Рената Шюшайте. Она уточнила клички животных - Эльбрус, Артек, Багира и Волна.

По ее словам, сначала леопардов выпустят на волю в республике Северная Осетия. "В дальнейшем будут подготовлены территории и других субъектов РФ, чтобы леопард заселил все территории российского Кавказа, где он ранее обитал", - сказала Шюшайте. Она уточнила, что еще точно не определено, в каких именно республиках могут быть выпущены хищники. Помимо Кавказского государственного природного биосферного заповедника, который находится на территории Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, для выпуска леопарда рассматриваются национальный парк "Алания" в Северной Осетии и Дагестан.

"Идея заключается в том, чтобы создать коридор на территории всего Северного Кавказа, где леопард мог бы создать ядра популяции и передвигаться в рамках всего исторического ареала", - говорит глава центра.

Программа по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется под эгидой министерства природных ресурсов и экологии РФ с 2007 года. Целью программы является формирование в дикой природе Северного Кавказа устойчивой популяции хищника с численностью не менее 50 особей.