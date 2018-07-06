Доклинические испытания препарата для лечения рака печени продолжатся в РФ до конца года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские атомщики и медики продолжат до конца текущего года доклинические испытания нового медицинского препарата на основе изотопа иттрий-90 для лечения онкологических заболеваний печени, сообщил ТАСС директор Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (входит в научный дивизион Росатома) Андрей Говердовский.

"Мы продолжим до конца текущего года доклинические испытания препарата на основе изотопа иттрий-90. Вместе с медиками работаем сейчас с альбумином - биологическим носителем, который доставляет данный изотоп в печень. Могу сказать, что если результаты доклинических испытаний будут впечатляющими, то откроется перспектива достаточно быстро выйти на начало клинических испытаний", - сказал Говердовский.

Иттрий-90 - искусственный радиоактивный изотоп иттрия, используемый в лучевой терапии.

Государственный научный центр РФ - Физико- энергетический институт имени А. И. Лейпунского основан 31 мая 1946 года. В институте проводятся теоретические и экспериментальные работы в области ядерной физики, физики ядерных реакторов и радиационной защиты, ядерной медицины, теплофизики и гидравлики, коррозии конструкционных материалов, радиационного материаловедения, технологии жидкометаллических теплоносителей, химии и радиохимии.