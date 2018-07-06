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Песков: в Кремле следят за делом Конновой, обвиняемой в продаже наркотических средств

Общество
6 июля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в возникшей ситуации "не должно быть места формальному подходу"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. В Кремле обратят внимание на ситуацию вокруг возбуждения уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую обвиняют в продаже психотропных веществ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он призвал не увязывать эту ситуацию с проблемой доступности лекарств. "Очевидно, что в данном случае речь не идет о доступности лекарств. Лекарства у этой женщины были, но она, видимо, решила излишек этих лекарств реализовать. И этим самым она формально нарушила положения законодательства, которые запрещают реализации сильнодействующих медицинских препаратов", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, "в данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу, это требует особого внимания". "Безусловно, мы обратим на это внимание", - резюмировал Песков.

Как ранее стало известно, 38-летняя жительница Москвы Екатерина Коннова была задержана за незаконную продажу наркотических средств. Она выставила на продажу пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. Его используют при эпилепсии у детей.

Женщина решила продать лекарство через интернет, покупателями стали представители полиции. Сейчас Коннова находится под подпиской о невыезде, против нее возбуждено уголовное дело. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что намерена обратиться в прокуратуру с просьбой о проверке обоснованности возбуждения этого уголовного дела.

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Кузнецова, Анна Юрьевна Песков, Дмитрий Сергеевич
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