Песков: в Кремле следят за делом Конновой, обвиняемой в продаже наркотических средств

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. В Кремле обратят внимание на ситуацию вокруг возбуждения уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую обвиняют в продаже психотропных веществ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он призвал не увязывать эту ситуацию с проблемой доступности лекарств. "Очевидно, что в данном случае речь не идет о доступности лекарств. Лекарства у этой женщины были, но она, видимо, решила излишек этих лекарств реализовать. И этим самым она формально нарушила положения законодательства, которые запрещают реализации сильнодействующих медицинских препаратов", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, "в данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу, это требует особого внимания". "Безусловно, мы обратим на это внимание", - резюмировал Песков.

Как ранее стало известно, 38-летняя жительница Москвы Екатерина Коннова была задержана за незаконную продажу наркотических средств. Она выставила на продажу пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. Его используют при эпилепсии у детей.

Женщина решила продать лекарство через интернет, покупателями стали представители полиции. Сейчас Коннова находится под подпиской о невыезде, против нее возбуждено уголовное дело. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что намерена обратиться в прокуратуру с просьбой о проверке обоснованности возбуждения этого уголовного дела.