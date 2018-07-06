Число жалоб в ФСС снизилось после перехода на прямые выплаты пособий для граждан

БАРНАУЛ, 6 июля. /ТАСС/. Число жалоб в Фонд социального страхования (ФСС) снизилось после перехода на прямые выплаты пособий гражданам, минуя работодателей. Об этом сообщила в пятницу ТАСС управляющая алтайским региональным отделением организации Татьяна Петрова.

"Переход на прямые выплаты позволил резко сократить число жалоб на несвоевременность выплат или их неверный расчет", - сказала она, напомнив, что пилотный проект "Прямые выплаты" стартовал по всей стране с июля прошлого года. Новая система расчетов подразумевает перечисление положенных по закону средств на личный банковский счет гражданина или отправку денег почтовым переводом сразу после подачи соответствующих сведений от работодателя в фонд в электронном виде.

В этой связи Петрова озвучила статистику, касающуюся Алтайского края, где за год в проекте принял участие каждый четвертый работодатель региона. "200 тыс. граждан назначено около 700 тыс. выплат на сумму более 5,2 млрд рублей", - отметила управляющая отделением. При этом, удобным в данном контексте системой является и сервис "Личный кабинет застрахованного гражданина", где получатель пособия, не выходя из дома, может отследить все этапы назначения и правильность расчета выплат.

Что же касается другого новшества последнего года - "электронного больничного", то его в настоящее время оформляют больше половины поликлиник и больниц Алтайского края. "С июля прошлого года по июль текущего года было выдано свыше 8,5 тыс. электронных листков нетрудоспособности",- пояснила, в свою очередь, начальник отдела по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения фонда Екатерина Степанова. Она подчеркнула, что основные отечественные разработчики бухгалтерского программного обеспечения уже предоставляют возможность обработки "электронных больничных".