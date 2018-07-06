Ростовский омбудсмен заявил, что украинец Гриб содержится в СИЗО без нарушений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Гражданин Украины Павел Гриб, обвиняемый в содействии терроризму, содержится в СИЗО Ростова-на-Дону без нарушений. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский.

"Нарушений прав содержащегося в ФКУ СИЗО-4 ФСИН России обвиняемого Гриба П. И. не имеется", - сказал он.

По словам Харьковского, после прохождения карантина украинца перевели в общую камеру, где он содержится в соответствии с установленными нормами. "При этом в камере для общего пользования установлены телевизор, холодильник, санузел", - добавил омбудсмен.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний ранее сообщили ТАСС, что Гриб не обращался с заявлением о применении к нему противоправных действий во время этапирования. В ведомстве отметили, что состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное, медикаментозное лечение он получает в полном объеме согласно имеющимся у него заболеваниям.

Ранее СМИ сообщили, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав Гриба.

История вопроса

По версии предварительного следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, Гриб в интернете убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. Кроме того, после совершения теракта Гриб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию РФ. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

3 июля 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Гриба на пять месяцев - до 19 декабря. Предварительное слушание по делу состоится 9 июля в закрытом режиме.