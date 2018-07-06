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Медведев потребовал от регионов решить возложенные на них задачи по обустройству школ

Общество
6 июля, 14:38 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 6, июля. /ТАСС

Так премьер-министр прокомментировал выступление спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая указала на плохое оборудование многих школ

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ГОРКИ, 6 июля. /ТАСС/. Власти регионов должны самостоятельно решать проблемы оборудования школ в той части, которая находится в их компетенции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по реализации плана мероприятий в рамках программы "Десятилетие детства", отвечая на выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Председатель Совфеда указала на то, что зачастую школы в регионах плохо оборудованы, в частности, в некоторых из них нет туалетных комнат в основном здании. "У нас более 2,5 тыс. школ, не имеющих теплых туалетов", - сказала она. "Это катастрофа! И девочки, и мальчики потом страдают бесплодием",- заявила Матвиенко, отметив, что решение проблемы не стоит больших денег.

"Я считаю, что если говорить о таких проблемах, нам нужно правильно делить ответственность", - отметил Медведев. "Это [должное оборудование школ] - задача регионов, тут даже нечего обсуждать", - заявил он. "Надо просто сказать номера школ [в которых проблема существует] и поставить эту задачу перед субъектами Федерации: если не решат [вопрос с финансированием], то пусть тогда сами выходят и строят там все", - заявил Медведев.

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Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич
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