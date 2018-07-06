Матвиенко предложила подготовить программу развития детских больниц

ГОРКИ, 6 июля. /ТАСС/. В России надо создать программу по модернизации и развитию детских больниц.

Об этом на совещании, посвященном реализации плана мероприятий Десятилетия детства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Есть больницы детские, где нет горячего отопления, которые не ремонтировались по 50-60 лет. Есть детские больницы, которые являются отделениями просто многопрофильных больниц. Это не космические средства. Мы даже примерно представляем размер этих средств. Естественно с участием регионов. Если бы вы по итогам нашего заседания дали поручение [вице-премьеру] Татьяне Алексеевне Голиковой, [первому вице-премьеру] Силуанову, Министерству здравоохранения сформировать программу приведения в порядок детских больниц", - сказала Матвиенко.

По ее словам, надо создать условия, чтобы детей не надо было отправлять на сложные операции за границу. "У нас потрясающие хирурги, уже замечательное оборудование есть. Мы можем это делать. Давайте в детском здравоохранении сделаем так, чтобы делать операции и выхаживать можно было в России, а не где-то",- сказала она.

Матвиенко также отметила, что надо обратить внимание на детский отдых. "Возрождение Евпатории как всероссийской детской здравницы. Там сохранилась хорошая база, там сохранились школы медицинские, коллективы. Нужно просто организовать программу и довести все до соответствующего уровня",- заявила Матвиенко.

Спикер также отметила, что все регионы РФ должны утвердить собственные планы мероприятий в рамках Десятилетия детства. "Многие субъекты уже приняли свои планы, но далеко не все. Мы бы просили вас, Дмитрий Анатольевич, направить каждому губернатору письмо от вашего имени и обозначить важность и значимость этого национального проекта, с поручением принять региональные планы в увязке с утвержденным правительством планом мероприятий", - сказала Матвиенко, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По ее словам, необходимо также разработать четкую систему показателей работы по реализации плана мероприятий. "У нас [некоторые руководители] научились так красиво отчитываться, а если поглубже копнуть, то очень часто эти отчеты либо не соответствуют действительности, либо очень поверхностные, поэтому если будут четкие критерии, оценивающие результаты реализации [мероприятий] Десятилетия детства и для регионов, и в целом, то это будет дисциплинировать всех участников этого процесса",- сказала она.

В мае 2017 глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства.