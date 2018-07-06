Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Татарстане предложили развивать непрерывное образование для людей старшего возраста

Общество
6 июля, 15:14 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, июля. /ТАСС

По мнению общественников, необходимо сохранять конкурентоспособность и в 65 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Общественники в Татарстане предложили развивать систему непрерывного образования, чтобы пожилые люди оставались конкурентными на рынке труда при повышении пенсионного возраста. О такой необходимости на расширенном заседании комитета Госсовета Республики Татарстан по социальной политике заявил председатель Республиканского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Хабир Иштиряков.

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

"В стране должна быть сформирована непрерывная система образования, чтобы человек в 60-65 лет был конкурентоспособным, а не тогда, когда он достигнет уже пенсионного возраста и его направляют на курсы переобучения", - сказал он.

На расширенном заседании комитета депутаты и общественники обсуждали проект федерального закона, который предусматривает повышение пенсионного возраста. И.о. председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Васильева также напомнила о важности профпереподготовки для людей старшего возраста .

"Необходимы изменения и на рынке труда за счет создания высокотехнологичных рабочих мест, сокращения доли серого рынка труда, обеспечения гибкой занятости, создания систем перманентной переподготовки кадров, - отметила она. - В рамках этой программы обязательно необходимо предусмотреть рабочие места, адаптированные для возрастной категории работников, а также гарантировать первое рабочее место для выпускников профессиональных учебных заведений".

По итогам заседания депутаты признали целесообразность совершенствования пенсионной системы РФ и поддержали концепцию федерального закона, который предусматривает повышение пенсионного возраста. Кроме того, все озвученные на заседании предложения обобщат и направят в комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Путин обсудил с легендами футбола, как ЧМ ломает стереотипы о России и кто будет чемпионом
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Адвокат Конновой указал на роль СМИ в отмене дела о продаже психотропов
5
СМИ: на борту потерпевшего крушение у берегов Пхукета судна находился гражданин РФ
6
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!