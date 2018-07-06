В Татарстане предложили развивать непрерывное образование для людей старшего возраста

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Общественники в Татарстане предложили развивать систему непрерывного образования, чтобы пожилые люди оставались конкурентными на рынке труда при повышении пенсионного возраста. О такой необходимости на расширенном заседании комитета Госсовета Республики Татарстан по социальной политике заявил председатель Республиканского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Хабир Иштиряков.

"В стране должна быть сформирована непрерывная система образования, чтобы человек в 60-65 лет был конкурентоспособным, а не тогда, когда он достигнет уже пенсионного возраста и его направляют на курсы переобучения", - сказал он.

На расширенном заседании комитета депутаты и общественники обсуждали проект федерального закона, который предусматривает повышение пенсионного возраста. И.о. председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Васильева также напомнила о важности профпереподготовки для людей старшего возраста .

"Необходимы изменения и на рынке труда за счет создания высокотехнологичных рабочих мест, сокращения доли серого рынка труда, обеспечения гибкой занятости, создания систем перманентной переподготовки кадров, - отметила она. - В рамках этой программы обязательно необходимо предусмотреть рабочие места, адаптированные для возрастной категории работников, а также гарантировать первое рабочее место для выпускников профессиональных учебных заведений".

По итогам заседания депутаты признали целесообразность совершенствования пенсионной системы РФ и поддержали концепцию федерального закона, который предусматривает повышение пенсионного возраста. Кроме того, все озвученные на заседании предложения обобщат и направят в комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.