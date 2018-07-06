Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свыше 300 дворов и общественных территорий благоустроят в Тульской области в 2018 году

Общество
6 июля, 15:12 UTC+3

Почти во всех муниципалитетах заключены соответствующие контракты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 6 июля. /ТАСС/. Свыше 300 дворов, парков и скверов во всех районных центрах Тульской области будут благоустроены в текущем году. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель губернатора региона Сергей Егоров.

"По итогам общественных обсуждений в программы благоустройства включены 333 объекта - 303 дворовых территории и 30 общественных территорий", - сказал он.

По словам Егорова, почти во всех муниципалитетах заключены соответствующие контракты с подрядчиками, 24 объекта уже приняты комиссиями, сформированными из числа местных властей, граждан и представителей общественных организаций.

Заместитель губернатора пояснил, что в рамках работ по благоустройству на всех объектах организован общественный контроль и специализированный технический надзор. "Проект заслужил доверие жителей области, и они активно участвуют во всех этапах его реализации, без подписи жителей не будет принят ни один объект", - подчеркнул Егоров.

При этом все работы должны синхронизироваться с другими муниципальными программами и приоритетным проектом "Безопасные и качественные дороги".

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что проект по формированию комфортной городской среды реализуется в Тульской области второй год. С 2018 по 2022 год на эти цели выделено 1,9 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей из средств федерального бюджета. "В минувшем году в рамках программы в регионе благоустроили 239 объектов в девяти муниципальных образованиях", - добавили в пресс-службе. --0--мпе/сда

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тульская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Путин обсудил с легендами футбола, как ЧМ ломает стереотипы о России и кто будет чемпионом
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Адвокат Конновой указал на роль СМИ в отмене дела о продаже психотропов
5
СМИ: на борту потерпевшего крушение у берегов Пхукета судна находился гражданин РФ
6
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!