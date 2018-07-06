Во всех российских роддомах младенцам при выписке будут дарить подарки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Младенцам во всех российских роддомах при выписке будут дарить подарки, данная практика внедряется в рамках акции "Подарок новорожденному". Об этом сообщается в опубликованном в пятницу на сайте правительства РФ документе "Об утверждении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства".

Каждой роженице при выписке из роддома будет предоставлен "набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода, преимущественно российского производства", отмечается в документе.

Реализовывать эту инициативу будут совместно Министерство просвещения, Министерство труда, Минэкономразвития и Министерство финансов РФ.

В мае 2017 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства.