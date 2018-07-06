Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Во всех российских роддомах младенцам при выписке будут дарить подарки

Общество
6 июля, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В документе отмечается, что каждой матери будет предоставлен набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Младенцам во всех российских роддомах при выписке будут дарить подарки, данная практика внедряется в рамках акции "Подарок новорожденному". Об этом сообщается в опубликованном в пятницу на сайте правительства РФ документе "Об утверждении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства".

Смотрите также

Матвиенко: власти всех регионов должны принять планы мероприятий Десятилетия детства

На выполнение плана "Десятилетие детства" в Петербурге выделят дополнительные средства

Каждой роженице при выписке из роддома будет предоставлен "набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода, преимущественно российского производства", отмечается в документе.

Реализовывать эту инициативу будут совместно Министерство просвещения, Министерство труда, Минэкономразвития и Министерство финансов РФ.

В мае 2017 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Десятилетие детства в России
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
4
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
5
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!