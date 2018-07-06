Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 60 молодых архитекторов подключат к созданию концепции городского пространства Перми

Общество
6 июля, 15:40 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 6, июля. /ТАСС

Участникам международного проекта "Школа главного архитектора" предложат к разработке четыре проекта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 6 июля. /ТАСС/. Больше 60 молодых архитекторов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России будут работать над концепцией развития городского пространства в рамках международного проекта "Школа главного архитектора". Об этом в пятницу сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников на открытии проекта "Школа главного архитектора".

"Мы собрали молодых архитекторов, которые будут работать с опытными наставниками. Нам нужен свежий взгляд на все предстоящие проекты, и нам нужен опыт, чтобы избежать ошибок", - сказал Решетников. Он пояснил, что это первый опыт региона по привлечению молодых архитекторов к созданию концепции развития городского пространства.

Основатель "Школы главного архитектора" Тимур Абдуллаев пояснил, что уникальность проекта в Перми заключается в том, что впервые заказчиком столь масштабной работы по реконструкции центральной части города выступает государство в лице администрации губернатора Пермского края. "Все кейсы объединены общей идеей преобразования и качественного развития общественных городских пространств в интересах всех жителей города", - сказал Абдуллаев. Такой подход, по его мнению, может дать серьезный импульс развитию городских инфраструктуры и экономики.

Молодым архитекторам предложено к разработке четыре проекта: "Все дороги ведут на Каму" - организация пространства, создающего связь центра города с набережной; "Новые смыслы городской железной дороги", проект по современному использованию исторического участка РЖД, проходящего по центру Перми; "Центральное место", формирование точки сбора пермяков на центральной площади Перми; и "Реновация территории завода им. Шпагина".

Заводу им. Шпагина власти уделяют особое внимание. В ноябре 2017 года заводская территория перешла в краевую собственность, и власти намерены трансформировать заводские площади под современную культурную площадку. Будущий формат был успешно опробован во время Дягилевского фестиваля в июне, когда симфонический оркестр под руководством Теодора Курентзиса выступал в одном из цехов завода.

"Мы хотим создать живое пространство, а не культурный саркофаг", - сказал Решетников молодым архитекторам, пояснив, что от их проектов ждут не только оригинальности, но и эффективности использования, и, самое главное, проекты должны уложиться в бюджетные ограничения края.

Участники "Школы главного архитектора" будут работать над проектами городского пространства в течение десяти дней. Разработанные концепции оценят профессиональные архитекторы, городские и краевые власти.

Школа главного архитектора

"Школа главного архитектора" - это образовательный проект, направленный на повышение качества развития городской среды через вовлечение в поиск идей и их реализации представителей администрации, бизнеса, экспертов, активных горожан и профессионального сообщества. На последний сезон проекта было подано свыше 800 заявок более чем из 45 городов России и зарубежных стран, таких как ЮАР, Великобритания, Литва, Польша, Нидерланды, Индия и Бразилия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пермский край Санкт-Петербург
Страны
ЮАР Индия Литва Россия Польша Бразилия Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
4
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
5
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!