Более 60 молодых архитекторов подключат к созданию концепции городского пространства Перми

ПЕРМЬ, 6 июля. /ТАСС/. Больше 60 молодых архитекторов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России будут работать над концепцией развития городского пространства в рамках международного проекта "Школа главного архитектора". Об этом в пятницу сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников на открытии проекта "Школа главного архитектора".

"Мы собрали молодых архитекторов, которые будут работать с опытными наставниками. Нам нужен свежий взгляд на все предстоящие проекты, и нам нужен опыт, чтобы избежать ошибок", - сказал Решетников. Он пояснил, что это первый опыт региона по привлечению молодых архитекторов к созданию концепции развития городского пространства.

Основатель "Школы главного архитектора" Тимур Абдуллаев пояснил, что уникальность проекта в Перми заключается в том, что впервые заказчиком столь масштабной работы по реконструкции центральной части города выступает государство в лице администрации губернатора Пермского края. "Все кейсы объединены общей идеей преобразования и качественного развития общественных городских пространств в интересах всех жителей города", - сказал Абдуллаев. Такой подход, по его мнению, может дать серьезный импульс развитию городских инфраструктуры и экономики.

Молодым архитекторам предложено к разработке четыре проекта: "Все дороги ведут на Каму" - организация пространства, создающего связь центра города с набережной; "Новые смыслы городской железной дороги", проект по современному использованию исторического участка РЖД, проходящего по центру Перми; "Центральное место", формирование точки сбора пермяков на центральной площади Перми; и "Реновация территории завода им. Шпагина".

Заводу им. Шпагина власти уделяют особое внимание. В ноябре 2017 года заводская территория перешла в краевую собственность, и власти намерены трансформировать заводские площади под современную культурную площадку. Будущий формат был успешно опробован во время Дягилевского фестиваля в июне, когда симфонический оркестр под руководством Теодора Курентзиса выступал в одном из цехов завода.

"Мы хотим создать живое пространство, а не культурный саркофаг", - сказал Решетников молодым архитекторам, пояснив, что от их проектов ждут не только оригинальности, но и эффективности использования, и, самое главное, проекты должны уложиться в бюджетные ограничения края.

Участники "Школы главного архитектора" будут работать над проектами городского пространства в течение десяти дней. Разработанные концепции оценят профессиональные архитекторы, городские и краевые власти.

Школа главного архитектора

"Школа главного архитектора" - это образовательный проект, направленный на повышение качества развития городской среды через вовлечение в поиск идей и их реализации представителей администрации, бизнеса, экспертов, активных горожан и профессионального сообщества. На последний сезон проекта было подано свыше 800 заявок более чем из 45 городов России и зарубежных стран, таких как ЮАР, Великобритания, Литва, Польша, Нидерланды, Индия и Бразилия.