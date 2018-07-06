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Лавров возложил в Вене цветы к памятнику советским воинам-освободителям

Общество
6 июля, 15:37 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 6, июля. /ТАСС

Министр почтил память советских воинов после завершения участия в министерской встрече по иранской ядерной сделке

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ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил в пятницу в центре Вены венок к монументу советским воинам-освободителям, который в минувшую среду осквернили вандалы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Министр почтил память советских воинов, освободивших Европу от фашизма, после завершения участия в министерской встрече по иранской ядерной сделке. Хотя глава МИД РФ спешил в аэропорт, его кортеж сделал остановку у величественного мемориала, расположенного в центре города. Лавров возложил к постаменту с именами павших венок с лентой в цветах российского флага и надписью "От Министра иностранных дел Российской Федерации".

Памятник советским воинам в Вене с начала года трижды подвергался нападениям вандалов. Последний такой инцидент произошел всего за два дня до визита в австрийскую столицу Лаврова. Неизвестные облили черной краской фасад мемориала с именами воинов-освободителей. Но ко времени возложения венка все последствия акта вандализма были удалены.

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