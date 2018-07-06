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В Северной Осетии простились с бывшим участником команды КВН "Пирамида"

Общество
6 июля, 15:56 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, июля. /ТАСС

Международный союз КВН выразил соболезнования близким Аслана Алборова

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июля. /ТАСС/. Похороны бывшего участника команды КВН "Пирамида", 33-летнего Аслана Алборова прошли во Владикавказе, передает корреспондент ТАСС.

Хоронили артиста по осетинским обрядам - поддержать близких Алборова пришли однофамильцы, родственники, соседи. Прощались с Асланом сотни человек - друзья, кавээнщики, однокурсники, одноклассники.

"Аслана знаю со студенческих лет... Мы вместе играли в команде КВН Северо-Осетинского госуниверситета "Северная сторона" и много времени проводили на репетициях. Еще он очень любил фотографировать, подмечал интересные детали. Это невосполнимая утрата для всех", - рассказал корреспонденту ТАСС друг Алборова Константин Фарниев.

На траурном митинге зачитывались телеграммы из разных городов России со словами поддержки в адрес семьи Алборова. Соболезнования принес и международный союз КВН. "Во Владикавказе на 34-м году жизни умер актер команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов. Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится на официальной странице союза в соцсети.

Алборов выступал в Высшей лиге КВН в составе владикавказской команды "Пирамида", выступавшей в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год. Начиная с 2009 года команда не принимала участия в регулярном сезоне, официально попрощавшись со зрителями на фестивале в Сочи в январе 2010 года.

Последним местом работы Алборова был первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон", где Алборов трудился в должности режиссера отдела линейного вещания.

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