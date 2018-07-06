На мусорном полигоне "Новоселки" в Петербурге приступили к первому этапу рекультивации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. На мусорном полигоне "Новоселки" в Санкт-Петербурге, закрытом в 2017 году по причине исчерпания ресурсов, приступили к первому этапу рекультивации. Об этом сообщили в пятницу в комитете по благоустройству города. Ранее представители городского отделения партии "Справедливая Россия" со ссылкой на ответ того же комитета заявили о пожаро- и взрывоопасном состоянии грунтов полигона на глубине.

"На полигоне отходов "Новоселки" в Выборгском районе приступили к реализации первого этапа рекультивации. В рамках этого этапа предусмотрено в 2018 году строительство станции активной дегазации, которая уменьшит выбросы свалочных газов в атмосферу на 65%. Будет проложено 15,5 км горизонтальных перфорированных труб и 2,5 км вертикальных газовых колодцев. Производство электроэнергии в год составит 48 млн кВт", - сообщили в комитете по благоустройству.

Весь проект рекультивации, одобренный жителями во время общественных слушаний, рассчитан на семь лет. В рамках первого, технологического, этапа предстоит постепенно выровнять террикон и закрыть его защитным изолирующим слоем с применением современных материалов, построить локальные очистные сооружения сточных вод. На втором этапе (биологическом) верх полигона планируют укрыть почвой и засеять травой.

В настоящее время, по данным комитета, на полигоне ведется очистка санитарно-защитной зоны от мусора, ремонтируются и очищаются обводные канавы, ведется перекачка фильтрата из прудов-накопителей на рабочие карты и другие работы.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок, был объявлен конкурс на проведение работ по рекультивации мусорного полигона "Новоселки" в поселке Левашово с изначальной ценой контракта 755,5 млн рублей. До конца октября 2020 года подрядчику необходимо сделать разработку рабочей документации, дренаж, рекультивацию полигона, эксплуатационную дорогу на террикон и подъезд к водозаборному колодцу.

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Новоселки" на севере Петербурга, введенный в эксплуатацию 45 лет назад и принимавший около 700 тыс. т отходов в год, был закрыт в 2017 году. Вывоз мусора на его территорию прекращен, отходы жителей Петербурга увозят на девять других полигонов, располагающихся в Ленинградской области. Проблема полигона "Новоселки" в начале августа поднималась на встрече губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку данный вопрос поступил от граждан во время "Прямой линии" в июне 2017 года.