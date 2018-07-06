Из Москвы до Серафимо-Дивеевского монастыря запустили мультимодальный маршрут

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Билеты на поезд и автобус в рамках нового мультимодального маршрута из Москвы до Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря можно приобрести в любой кассе РЖД или на сайте перевозчика, сообщила в пятницу пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Автобусные рейсы состыкованы по времени отправления и прибытия с пассажирскими поездами №111/112 Москва - Круглое поле и №141/142 Москва - Чебоксары. Автобус курсирует ежедневно от железнодорожной станции Арзамас-2 до Серафимо-Дивеевского монастыря (отправление в 07:30, прибытие в монастырь в 09:00) и от монастыря до станции (отправление в 20:00, прибытие на станцию в 21:30)", - говорится в сообщении.

Создание мультимодального маршрута - одно из решений, принятых в рамках работы попечительского совета по возрождению исторического облика Успенской Саровской пустыни и Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, отметили в пресс-службе.

Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь основан в начале XVII века на территории современного города Саров Нижегородской области (раньше - Темниковский уезд Тамбовской губернии). Это место известно тем, что здесь подвизался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь находится в селе Дивеево Нижегородской области. Он почитается поместными православными церквями как четвертый удел Пресвятой Богородицы (земля, которая находится под особым покровительством Божией Матери) наряду с Иверией, Святой горой Афон и Киево-Печерской лаврой.

В марте 2017 года под председательством полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича состоялось первое заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, который создан по благословению Патриарха Кирилла.