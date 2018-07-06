Кабмин поручил разработать механизмы контроля за детскими туристическими группами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство к первому кварталу 2019 года поручило разработать механизмы контроля за детскими туристическими группами с целью незамедлительного реагирования МЧС в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках "Десятилетия детства", опубликованном в пятницу.

"Разработка механизма контроля за перемещением организованных детских туристских групп, в том числе с применением информационных технологий, обеспечивающих возможность незамедлительного реагирования подразделений МЧС России в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - отмечается в одном из пунктов мероприятий плана.

Ответственными исполнителями по данному пункту выступают МЧС, Министерства культуры и просвещения РФ. Ожидается, что создание таких механизмов контроля позволит повысить безопасность детского активного туризма.