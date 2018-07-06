Исследование: менее 10% восьмиклассников в состоянии определить вид искусства

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Только 60% шестиклассников и 9% восьмиклассников могут определить вид искусства.

Об этом свидетельствуют результаты национального исследования качества образования (НИКО) по литературе и мировой художественной культуре (МХК), сообщил в пятницу директор Федерального института оценки качества образования (подведомственная Рособрнадзору организация) Сергей Станченко на Всероссийском совещании региональных министров образования в Сочи.

Исследование проводилось в апреле 2018 года среди учащихся 6 и 8 классов.

"Результаты исследования по МХК крайне низкие", - констатировал Сергей Станченко. Так, только 60% шестиклассников и 9% восьмиклассников смогли определить вид искусства (скульптура, живопись и т.д.) по изображению, правильно соотнесли памятник культуры с определенной эпохой 47% и 32% соответственно, отмечается в презентации Станченко.

В рамках НИКО по литературе проверялась читательская грамотность и умение анализировать произведения. "Тоже результаты относительно низкие, развития мы тут не видим, а видим даже легкое снижение результатов к 8 классу. Общие результаты достаточно средние", - сообщил Станченко.

Успешно раскрыть смысл слова или словосочетания в контексте литературного произведения смогли только по 26% учащихся 6 и 8 классов, сопоставить произведения по заданному направлению анализа - 75% участников НИКО из 6 классов и 66% - из 8 классов, написать краткое сочинение с опорой на литературный текст - 74% и 62% соответственно.