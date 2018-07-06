Власти Москвы и Роспотребнадзор отберут пробы воздуха на верхних этажах домов в Некрасовке

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и управление Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы отберут пробы воздуха на верхних этажах домов в Некрасовке из-за жалоб жителей на неприятный запах. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Ранее сообщалось, что автоматические станции "Мосэкомониторинга" многократно фиксировали превышение нормы концентрации дурнопахнущего газа - сероводорода на юго-востоке столицы. Местные жители жаловались на запах в социальных сетях. Чтобы выработать план улучшения качества воздуха в Некрасовке, 5 июля власти провели круглый стол с участием общественных организаций и представителей промышленных предприятий, расположенных в этом районе. По его итогам была подготовлена резолюция.

"ГПБУ "Мосэкомониторинг" предложено организовать постоянное дежурство передвижной лаборатории в районе Некрасовка для оперативных измерений по сигналам от жителей. Департаментом природопользования совместно с управлением Роспотребнадзора по ЮВАО планируется организовать отбор проб воздуха на верхних этажах жилых зданий. Также департаментом природопользования Москвы будут рассмотрены предложения жителей по увеличению озеленения района Некрасовка", - перечислили в ДепПиОС пункты резолюции.

Дополнительно к этому префектура ЮВАО совместно с управой Некрасовки, департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и департаментом природопользования планируют обсудить на следующем круглом столе возможность внедрить систему раздельного сбора отходов на территории района.