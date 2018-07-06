Плитку шоколада королевы Виктории выставили на онлайн-аукцион в Англии

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Плитка шоколада, подаренная в 1900 году королевой Викторией (1819-1901) солдатам, сражающимся в Англо-бурской войне (1899-1902), выставлена на онлайн-аукцион Eddisons CJM в городе Сканторп на севере Англии.

Лакомство в жестяной коробке длиной 15 см и шириной 8 см, окрашенной в красный, золотистый и голубой цвета с профилем Виктории, изготовлено компанией Cadbury - поставщиком королевского двора по заказу монарха и направлено военнослужащим на Рождество. На ней надпись: "Желаю вам счастливого Нового года - Виктория".

По словам аукционеров, шоколад 118-летней давности выставила на торги жительница Лондона. "К сожалению, она не знает, откуда он взялся. Женщина нашла его в ящике комода и полагает, что лакомство хранилось ранее в семье ее покойного мужа", - сообщил представитель аукционеров Пол Купер. "В то время шоколад был очень дорогим удовольствием для простых британцев и поэтому его, как правило, старались сохранить", - добавил эксперт Алекс Хатчинсон.

Торги завершатся 10 июля. Сладкий лот предварительно оценен в £120 ($158).

Ранее на аукцион Hansons в городе Дерби (английское графство Дербишир) была выставлена коробка шоколадных конфет, подаренная более века назад на Рождество маленькой девочке Эйлин Элмс, которая за всю свою долгую жизнь так и не решилась их съесть. Шоколадные конфеты "Красная шапочка", выпущенные фирмой Паскаля, по словам Элмс, были "слишком хороши, чтобы их съесть".

Уникальный лот выставила на торги племянница женщины, ушедшей из жизни в 2007 году в возрасте 99 лет. Конфеты, по оценке экспертов, могли быть изготовлены между 1910 и 1914 годами.