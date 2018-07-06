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Минстрой упростил процедуру установки пандусов для маломобильных групп населения

Общество
6 июля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Теперь установка пандусов не требует обязательного предоставления земельного участка или установления ограниченного пользования

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения, теперь можно будет размещать на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без оформления документов на данный земельный участок и ограничения пользования им. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и ЖКХ России.

"Соответствующее постановление правительства РФ подписано и вступает в силу 11 июля 2018 года. Постановлением расширен перечень элементов благоустройства территории, которые могут быть размещены на землях государственной или муниципальной собственности", - говорится в сообщении.

Теперь установка пандусов на федеральных или муниципальных земельных участках не требует обязательного предоставления земельного участка или установления ограниченного пользования (сервитута). Таким образом, порядок благоустройства общественных пространств значительно упрощается, отмечает министерство.

В Минстрое отметили, что обустройство приспособлений для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения является обязательным не только при проектировании новых зданий и сооружений, но и для уже существующих.

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