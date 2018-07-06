Школы обезопасят от закрытия эвакуационных выходов во время ЧП

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские школы оснастят специальными устройствами, которые позволят избежать блокировки эвакуационных выходов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу плане основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства.

Так, в числе мероприятий, порученных Минпросвещения, МЧС, ФСБ и ряду других ведомств, значится "оснащение образовательных организаций устройствами, позволяющими в случае необходимости обеспечить открытие всех эвакуационных выходов". Выполнить задачу планируется к IV кварталу 2019 года.

В числе других задач, связанных с образованием, также находится разработка правовых актов по вопросам обучения детей по индивидуальным программам (IV квартал 2019 года), а также функционирование специализированного телеканала, который бы транслировался в школе и был ориентирован на детей в возрасте 8-16 лет (второе полугодие 2020 года).

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечается, что это решение принято "в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".